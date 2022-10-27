Erkan Yolaç yoğun bakımda

Ekranlardaki "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalara kazınan 87 yaşındaki Erkan Yolaç'ın hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Asuman Yolaç, eşinin 10 gündür yoğun bakımda olduğunu söyledi. Asuman Yolaç şöyle konuştu:

"3 Temmuz’da bağırsak zehirlenmesi nedeniyle Acıbadem Zekeriyaköy’e gittik. Öncesinde zatürre olmuştu. 9 Temmuz’da Covid’e yakalandığını söylediler. Zatürresi nüksetti. Ara ara yoğun bakıma giriyor, çıkıyor. Tedavi sırasında ‘Akciğerlerde bir mantar mikrobu oluştu ama tehlikeli olmayan bir şey’ dediler. Bilinci yerinde, sohbet ediyoruz. Çok sağlam bünyesi varmış. İnşallah aramıza dönecek."

Erkan Yolaç kimdir?

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı bir kasaba olan Alpullu Şeker Fabrikası’nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım, babası Mehmet Yolaç Edirne’lidir. Babası zamanında Bulgaristan Sofya’dan göç etmiştir. 6 yaşındayken İstanbul’a taşınmıştır. Faik adında bir kardeşi vardır.

Bir sene Saint Joseph Lisesi'nde okudu, sınıfta kalınca Fenerbahçe Stadı’nın yanındaki, sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951’de Karabük’e taşınınca Kastamonu Lisesi’nde yatılı olarak okudu.

Babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi’ne işe başladı. Belediye mikrofonundan bir gün ona duyuru okuttular. Belediye reisi, beğenince “Hep o okusun” deyince ilk sunuculuğu başladı. Bir yandan da tabelacılık yaptı. Zor da olsa liseyi bitirdi.

Üniversitede Güzel Sanatlar Akademisi'nden 1959 yılında iç mimar olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askere gittiğinde de ordu evinde sunuculuk yaptı. Ankara Radyosu’na sınavsız girerek bayram özel eğlence programında görev yaptı.

21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Göksu adında kızı, Mehmet adında oğlu var. Kızı ve oğlu evlenip Amerika’ya yerleşti. Televizyon ve konfeksiyon işlerinin dışında kalan zamanlarını Tekirdağ'daki yazlık evlerinde geçirdi.

Filmleri :

1973 - Sevda Yolu

1964 - Can Düşmanı

1964 - Yılların ardından

1964 - Muhtesem serseri

1962 - Lekeli Kadın