Erişim engeli rekortmeni hakimin koruması kaldırıldı: 'FETÖ'cülerin hesaplarını kapattığım için hedef oldum'

Geçmişte verdiği tartışmalı erişim engeli kararlarıyla tanınan hakim Sidar Demiroğlu'nun yakın koruma kararı kaldırıldı. İstanbul Valiliği tarafından alınan bu karara tepki gösteren Demiroğlu, uygulamanın hiçbir gerekçe sunulmadan ve kendisine tebliğ edilmeden hayata geçirildiğini duyurdu.

Demiroğlu, geçmişte yargıç sıfatıyla verdiği kararlar nedeniyle hedef haline geldiğini savundu. "FETÖ'cü" hesapların YouTube kanallarını kapattığı için tehdit edildiğini savunan Demiroğlu, İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Valiliğine çağrıda bulundu.

Koruma kararı kaldırıldı

Demiroğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar'ın imzasıyla kendisine iletilen yazının görselini paylaştı.

Yazıda, "Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre, koruma ile ilgili durumunuz, 10/07/2025 tarihinde toplanan İl Koruma Komisyonu'nda değerlendirilerek karara bağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

"Bir Personel ile Yakın Koruma Kararının Kaldırılmasına" karar verildiği aktarılan yazıda, "Alınan komisyon kararı Valilik Olur'una istinaden yürürlüğe girmiştir" denildi.

'FETÖ'cülerin YouTube hesaplarını kapattığım için hedef oldum'

Demiroğlu söz konusu kararın görselini, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne yaptığı çağrıyla paylaştı.

Demiroğlu, "Cevheri Güven, Muhammed Yakut, Erk Acarer ve bilumum FETÖCÜ hesaplar beni adım Sidar soyadım da Demiroğlu olduğu için tehdit etmedi.Türk Milleti adına karar verme salahiyetini haiz bir yargıç olarak bu kişilerin YouTube hesaplarını kapattığım için hedef oldum" ifadelerini kullandı.

Koruma kararının hiçbir gerekçe gösterilmeden ve şahsına tebliğ edilmeden kaldırıldığını belirten Demiroğlu, "Şüphesiz kendi önlemlerimi alıyor ve kimseden de korkmuyorum. Lakin benim ya da çocuklarımın başına bir şey gelirse hukuksal anlamda doğacak mesuliyetinizi de buradan hatırlatıyorum. Takdir sizindir" dedi.

Bir günde 1000'i aşkın erişim kararı, görevden uzaklaştırma, Gürlek'e işaret..

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hakim Sidar Demiroğlu’nu 2023 yılında açığa almıştı. Demiroğlu, görevden alınmasının arkasındaki ismin dönemin Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan Demiroğlu, görev yaptığı dönemde de hızla karar verdiği tartışmalı erişim engelleme kararlarıyla gündeme gelmişti. TV100'ün sahibi Necat Gülseven, kanalın yönetim kurulu üyesi Veysi Nazlıcan ve ülkücü mafya Alaattin Çakıcı'nın birlikte yemek yediği fotoğrafların yer aldığı 1073 tweet ve 67 haber için erişim engeli talep edilmiş, hakim Demiroğlu aynı gün olumlu karar vermişti.

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