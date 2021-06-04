Erik ve vişne bahçelerinin ortasına kömür madeni

Antalya Korkuteli Dereköy Yaylasında kömür madeni açılması için Antalya Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı alındı.

Dereköy Köylüleri A Platformu (Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu) konuyla ilgili açıklama yaparak "Kararı asla ve asla kabul etmiyoruz!" dedi. Açıklamada, "Bütün Korkuteli ve Korkuteli Barajının tek su kaynağı havzası olan ve de bölgede binlerce dönüm tarım arazisi olan Dereköy Yaylasının tam ortasında kömür madeni açmak 'köylüyü ve tarıma sırtını dönmektir!' denildi:

'Tarımı ve suyu hiçe sayan bir karar'

"2020 Ocak ayından bu yana Antalya Valiliğine ve Korkuteli Kaymakamlığına verilen yüzlerce dilekçeyle 'kömür madeni istemiyoruz' diyen köylüler aleyhine olan bu karar, doğanın aleyhine yapılmış Maden Kanunun arkasına sığınılarak açıklanamaz! Karar, adeta 'tarımı ve suyu hiçe sayan' bir karar olmuştur.

Tarımı hiçe sayan karara, öncelikle Tarım İl Müdürlüğünün hukuk dışı kararı kapı aralamıştır. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım Toprakları Koruma Kuruluna, adeta zorla karar aldırtmıştır, hayır diyen kurula 2. Kez toplantı yaptırtarak 'evet' dedirtmiş ve köylü ve tarım aleyhine karar aldırtmıştır.

'Suyu hiçe sayan karara ise DSİ kapı aralamıştır'

Korkuteli’nin suyunu ve su havzasını koruması gereken DSİ ise, Korkuteli Barajını besleyen su havzasının ortasındaki Dereköy Yaylasında su kaynakları yokmuş gibi göstererek, suyun müdürlüğü değil, kömürcünün müdürlüğü gibi davranmış ve Korkuteli’nin suyuna sırtını dönmüştür. Tarihi eserlere ise Antalya Koruma Kurulu İl Müdürlüğü sırtını dönmüştür

Antalya Koruma il Müdürlüğü binlerce yıllık tarihi eserlerin bulunduğu alanda kömür madenine 'hayır' demek yerine, açılmasına yine kapı aralamış ve her 3 kurumda suya ve tarıma sırtını dönmüştür.

'Bölgedeki yaylalar en kaliteli erik ve vişnenin merkezdir'

Dereköy Yaylası, binlerce dönüm erik ve vişne bahçesi olan, Sülekler, Varsak ve Yağca Yaylasının tam ortasındadır ve adı geçen köyler, bölgede 40 bin civarında küçükbaşla hayvancılık yapmaktadır. Korkuteli Dereköy Yaylasını kömüre peşkeş çekmek isteyenlere inat, köylüler tarımı da, Korkuteli’nin can damarı olan suyu da koruyacak ve 'en kirli iş olan kömür madenine' geçit vermeyecektir.

Türkiye’nin birçok yerinde doğaya büyük zararlar veren 'Maden Kanunu' değiştirmek için neyi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz? Bunca köylünün çığlıklarına neden kulak tıkıyorsunuz? Sizin görevinizden biri de halkın ve köylünün geleceği demek olan tarım topraklarını ve suyu koruma iken, bu tür yanlış kanunları neden değiştirmiyorsunuz? Bizler sizden, acilen Maden Kanunu değiştirmek için harekete geçmenizi bekliyoruz!"