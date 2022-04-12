Ergün Poyraz'ın eşi saldırıyı anlattı: Arabayla ezmeye çalıştılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesinde yaşayan yazar Ergün Poyraz, dün akşam saatlerinde evinin önünde üç kişinin saldırısına uğramıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakası tespit edildi. 6 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'Komşular olmasa ezeceklerdi'

Öte yandan DHA'ya konuşan Ergün Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz "Evin önündeki park halindeki otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bunun üzerine aşağı indi. Ben de balkondan olup bitene bakıyordum. Eşim otomobilin arka tarafına bakmak için yöneldiğinde 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Eşim yere düştü. Bunun üzerine bağırarak, aşağıya indim. 3 kişi otomobille, geri manevra yaparak üzerinden geçmeye çalıştı. Komşular olmasa ezeceklerdi. Eşim, şu an yoğun bakımda. Çok üzgünüz" diye konuştu.