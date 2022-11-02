ERG İnşaat çağrısı: '28 katrilyonluk ‘EKSTRA’ kıyağa izin vermeyin'

tv100 yazarı Barış Yarkadaş, kamu kaynaklarına sahip çıkılması ve ERG İnşaat’ın Ulaştırma Bakanlığı’ndan istediği 28 katrilyonluk kıyağın önlenmesi için siyasetçilere çağrı yaptı.

Yarkadaş yazısında, “Fazladan 28 katrilyonun ödenmesini engellemeli ve ihalenin tüm süreçleri inceletilmelidir!” ifadelerini kullandı.

İşte tv100 yazarının "Buna kim "dur" diyecek: 28 katrilyonluk ‘EKSTRA’ kıyağa izin vermeyin!" başlıklı yazısı:

Uzun bir süredir takip ettiğim ve dava sürecini yakından izlediğim “Ankara – İzmir Yüksek Hızlı Tren Yolu İhalesi’’ne ilişkin son gelişmeyi Almanya dönüşü uçaktan inince öğrendim.

ODA TV’den Eneshan Solmaz’ın verdiği bilgiye göre, yaklaşık iki yıldır davalık olan bu ihale Danıştay’dan da vize almış!

Bu haberi duyunca “Danıştay da bunu yaparsa; halkın parasını kim koruyacak?” diye geçti içimden…

Biraz sonra ayrıntıları okuduğunuzda aynı tepkiyi sizin de göstereceğinize eminim…

'Hayalet projenin mimarı...'

Türkiye’de faaliyet gösteren ancak çok fazla tanınmayan ERG İnşaat adlı bir firma var. Bu firmanın sahibi Sani Bilgin uzun yıllardır İngiltere’de yaşıyor.

Anca ne hikmetse; Yap İşlet Devret (YİD) olarak bilinen ihalelerin en ballı kısımları bu firmaya gidiyor. Aynı şirket “süre uzatımı’’ gibi tüm haklardan da sonuna kadar yararlanıyor.

TV100’de yaklaşık bir yıl önce anlattığım ve adına “Hayalet Tesis’’ dediğim bir başka proje de ERG tarafından hayata geçirildi. Ankara – Niğde Otoyolu’nu yapan firma, şartnamedeki tesisleri inşa etmemiş olmasına rağmen tüm ödeneklerini eksiksiz bir şekilde aldı.

Medya ve muhalefet partileri, sadece adı çok bilinen birkaç şirketle uğraşırken, ERG İnşaat gibi birçok firma, işlerini sessiz sedasız sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük ihalesi

Bu şirketin hayata geçirdiği Ankara–Niğde Otoyolu Projesi’ne ilişkin çok sayıda şikayet gelince, firmanın diğer işlerini de yakın takibe aldım.

Aynı firma, AKP’li Ulaştırma Bakanlığı’ndan Ankara–İzmir Yüksek Hızlı Tren Yolu Projesi’ni de almıştı. 2020 yılında gerçekleşen bu ihale, 2 milyar 163 milyon euro bedelle ERG’ye verilmişti.

Üstelik; 21–B denilen ‘davetiye’ modeliyle…

Bu yetmiyormuş gibi; ihalenin tamamlanmasından kısa bir süre sonra aynı firmaya hemen 300 milyon euro ödeme yapıldı.

Mahkemeye taşındı

Benzer işleri yapan KBM adlı firma ise ihalede ‘usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar’ olduğu gerekçesiyle yerel mahkemeye başvurarak adı geçen ihalenin iptalini istedi.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi’’ olarak anılan ihaleye ilişkin inceleme yapan mahkeme kısa bir süre içinde ”ihalenin iptaline gerek yoktur’’ kararı verdi.

Süreç bu şekilde işleyince, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ihaleyi düzenleyenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Danıştay'a da gitti ama...

Rakip firma KBM konuyu bu kez Danıştay’a taşıdı ve iddiasını sürdürdü. İhalenin iptalini istedi. Danıştay’a ayrıntılı bir rapor sunan KBM adlı firma, projenin finansmanından ihalenin yapılış biçimine, yabancı kredi kullanımındaki usulsüzlüklerden diğer birçok ayrıntıya dek kapsamlı bir itirazda bulundu.

Şimdi sıkı durun…

ODA TV’nin iddiasına göre, Danıştay KBM’nin ERG İnşaat’a ilişkin şikayetini incelemek için ihale dosyasını Ulaştırma Bakanlığı’ndan iki kez talep etti. Danıştay 13. Daire’nin bu talebi, AKP’li bakanlık tarafından karşılıksız bırakıldı.

Kısacası; Ulaştırma Bakanlığı ERG İnşaat’a verilen ihalenin dosyasını DANIŞTAY’A GÖNDERMEDİ!

Ve iddiaya göre, Danıştay’ın ilgili dairesi, dosyayı görmediği halde “İhalenin iptaline gerek yoktur’’ kararı verdi.

Belli ki; sihirli bir el bu ihaleyi adım adım takip ediyor!

Sayıştay da çaresiz!

Hukuksuzluk ve usulsüzlükler bunlarla sınırlı değil…

Aynı ihaleye ilişkin SAYIŞTAY’ın da ‘bulguları’ var…

Sayıştay, “İhalenin süreçleri kamuoyundan saklanmıştır’’ tespitini yapıyor. Ancak bu tespit de hiçbir karşılık bulamıyor!

VAY VAY VAY….

Ve gelelim heybedeki turbun büyüğüne…

Ankara–İzmir Hızlı Tren Yolu ihalesini ‘davet edilerek’ alan ERG İnşaat, şu sıralar Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısını aşındırıyor ve “dövizdeki dalgalanma”yı gerekçe göstererek, “Bize 1,5 milyar euro EKSTRA ödeme yapın’’ diyor.

Yanlış okumadınız!

1,5 milyar euro EKSTRA ödeme…

Yani eski parayla 28 katrilyon!

Hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen

ERG İnşaat, sözleşmede ve şartnamede böyle bir madde olmaması ve eurodaki artış kendisini herhangi bir zarara uğratmamasına rağmen, “DEVLETİN KASASINDAN 1,5 MİLYAR EURO DAHA” istiyor!

Ne güzel değil mi?

Yani; Euro 40 TL olsa, devlet ERG’ye 40 TL üzerinden para ödeyecek! Ve bu ihale halkın vergileriyle oluşturulan bütçedeki kara deliği daha da büyütecek!

Tatlı paraya bakın!

ERG İnşaat ister de KOLİN durur mu!

Onlar da Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısına dayanıp aynı gerekçeleri gösteriyor ve benzer taleplerde bulunuyor.

Bir çağrı daha...

Önceki gece TV100 ekranından AKP’li Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na seslendim ve “Bu parayı sakın ödemeyin” dedim.

Aynı çağrıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yaptım.

İktidar kanadından henüz bir ses gelmedi…

İşte bu noktada görev CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e düşüyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, bu köşede özetlediğim dosyayı yakın takibe ve mercek altına alarak FAZLADAN 28 KATRİLYONUN ÖDENMESİNİ ENGELLEMELİ ve ihalenin tüm süreçlerini inceletmelidir!

Zira; bu paranın ödenmesi için baskı altına alınan bürokratlara da güven verilerek halkın parasının çarçur edilmesinin önüne geçilmelidir.