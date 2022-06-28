Erdoğdu ve Torun'dan istifaları istendi iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydının yankıları sürüyor. Erdoğdu’nun yakın zamanda evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun ve CHP Parti Meclisi hakkında kullandığı ifadeler gündem olurken, CHP yönetimi harekete geçti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP'de bir genel başkan yardımcısının dün Erdoğdu ve Torun'u arayarak, partiden istifa etmelerinin beklendiğini ilettiğini yazdı. Saymaz konuştuğu CHP yöneticisinin, şöyle dediğini aktardı: "Kendileri bu açıklamadan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir. Erdoğdu'nun eski eşi kapı kapı dolaşıp anlatıyordu."