Erdoğan'la Suudi Veliah Prensi Muhammed bin Selman'ın görüşmesi sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, "Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı" denildi.

Taraflar, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldılar.

Bildiriye göre ikili, G-20 üyeleri olarak, "iki ülkenin büyük ekonomik potansiyelini" ve "Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu"nun yatırım, ticaret, turizm, kalkınma, sanayi, madencilik, inşaat projeleri, ulaşım-altyapı (müteahhitlik dahil), tarım, gıda güvenliği, sağlık, iletişim-bilgi teknolojisi alanları, medya ve spor alanlarında sunduğu fırsatları vurguladı.

Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi'nin çalışmalarını etkinleştirme, ortak ilgi konularında işbirliği ve koordinasyon seviyesini yükseltme ve iki ülke uzmanları arasında tecrübe paylaşımı konuları üzerinde çalışmasında da mutabakata varıldı.

İkili ayrıca Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 13 Ekim 2016 tarihli 5. Bakanlar Toplantısı Ortak Beyanatı’na atıfla, Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin önemine değindiler.

Öte yandan Erdoğan, Suudi Arabistan yatırım fonlarını Türkiye’deki startup’lara yatırım yapmaya ve onlarla ortaklıklar kurmaya davet etti.

Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Suudi Arabistan Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) arasındaki ilişkilerin ilgili iki kurum arasında imzalanan iş birliği anlaşmaları çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi konusunda da mutabakata varıldı.

TÜBİTAK ve Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri (KACST) arasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde bilim insanlarının karşılıklı ziyaretleri konusunda mutabık kalındı.