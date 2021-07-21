Erdoğan'la Ruhani arasında telefon konuşması gerçekleşti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'na 'bugüne kadar yürüttükleri yüksek düzeydeki iş birliğini ve yakın diyaloğu' sürdüreceğini söyledi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonla konuştu.

AKP'li Erdoğan, Ruhani'nin ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuları ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'la Ruhani, görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Konuşmada Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bugüne kadar yürüttükleri yüksek düzeydeki iş birliğini ve yakın diyaloğu İran’da görevi devralacak yeni yönetimle de geliştirerek sürdüreceklerine inandığını söyledi.

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