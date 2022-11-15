Erdoğan'la görüşmesinin ardından Biden'dan F-16 açıklaması

G20 Zirvesi'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Joe Biden, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan'a Türkiye ile ABD arasındaki F16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti. (AA)