Erdoğan'la görüşecekleri böyle uyarıyor: Bu son görüşmeniz olur...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi danışacağı kimsenin olduğu belirtilirken, Erdoğan'ın hoşlanmayacağı düşünceleri açıklayacak olan kişilerin ya Erdoğan'la görüştürülmediği ya da görüşme öncesinde bizzat Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan tarafından “Hoşlanmayacağı konuları dillendirirseniz bu son görüşmeniz olur” diye uyarıldığı aktarıldı.

Gazeteci Sedat Bozkurt'un Kısa Dalga'da yayımlanan "Ekonomist Erdoğan" başlıklı yazısında konuya ilişkin kısım şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomiyi danışacağı kimse yok artık Erdoğan’ın (Yiğit Bulut, Cemil Ertem bile). Aynı dış politikada olduğu gibi, kendi fikirlerini onaylayacak isimlerle yol alıyor. Hoşlanmayacağı düşünceleri açıklayacak olanlarla da ya görüştürülmüyor ya da görüşme öncesinde bizzat Özel Kalem Hasan Doğan tarafından 'Hoşlanmayacağı konuları dillendirirseniz bu son görüşmeniz olur' diye uyarılıyorlar. Hatta bakanlar, bakanlıklarıyla ilgili bir konuyu doğrudan dile getiremiyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a konuyu iletiyorlar. Oktay talepte bulunan bakana 'Sen konuyu gündeme getir ben de destek veririm' güvencesi veriyor ama konu toplantıda gündeme gelemiyor."