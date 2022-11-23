Erdoğan’la Esad 'görüşmesine' dair tarih geldi: Abdulkadir Selvi açıkladı…

Bir süredir Esad’la görüşme sinyalleri veren Erdoğan geçen hafta G20 zirvesi sonrası Türkiye’nin Suriye ile Mısır’la ilişkileri hakkındaki bir soruyu, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz" diye yanıtlamıştı.

Bu sözlerden birkaç gün sonra Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle el sıkıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Sisi adımından sonra Erdoğan’ın Esad’la 2023 seçimlerinden önce görüşebileceğini yazdı.

'Putin'in ev sahipliğinde düzenlenebilir'

"İki liderin görüşmesinin seçimlerden önce yapılabileceği belirtiliyor" diyen Selvi, görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ev sahipliğinde düzenlenebileceğini bildirdi.

Selvi, görüşmelerin arkasında "Grand Strateji" adını verdiği bir konseptin olduğunu öne sürerek, "Grand Strateji’nin gereği olarak gri alanların yönetilmesi, kriz konularının ortadan kaldırılması ve sorunlu ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Selvi, şöyle devam etti:

"Evet, Erdoğan kendisi de açıkladığı gibi Esed’le görüşecek. Bunun için şartlar olgunlaştırılmaya çalışıyor. Peki bu nasıl olacak? Suudi Arabistan’la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır’la nasıl olduysa öyle olacak. Çünkü bu konseptin dördüncü halkası Suriye deniliyor. Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkiler arka kapı diplomasisi ile olgunlaştırıldıktan sonra sıra devlet başkanlarının el sıkışmasına gelmişti.

(...) Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye’nin Mısır, Suriye ve Irak’la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023’ün hedefleriyle de müzahirdir. (...)"