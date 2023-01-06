Erdoğan'la AB liderleri arasındaki 'kanepe krizi' üniversitede 'master' konusu olacak

İtalya başkenti Roma'da bulunan La Sapienza Üniversitesi, "törensel ve kurumsal etkinliklerde görgü kuralları"na ilişkin bir yıllık bir master programı açılacağını duyurdu. Söz konusu ders, Avrupa'da bir ilk olacak.

Dersin, sosyoloji profesörü Romana Andò tarafından verileceği belirtildi. Programdan mezun olanların, başbakanlık ofisi, parlamento, bölgesel yönetimler ve üniversitelerdeki protokollerde görevli olabileceği aktarıldı.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Andò, programın amacının "ulusal ve dinsel geleneklerin arasında denge bulmak" ve sosyal medyadaki gayriresmi eylemlerin tetiklediği değişiklik hızına ayak uydurmak" olduğunu söyledi.

Derste "kardinal ve prensin etkinliklere giriş sırası" gibi geçmiş protokol kurallarıyla "günümüz hassasiyetlerinin" bir araya getirileceği ifade edildi.

Andò, dersin içeriğiyle ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) liderleri Charles Michel ve Ursula von der Leyen'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sırasında yaşanan "kanepe krizi"nden de bahsetti.

Andò, "Törensel sorunlar, siyasi soruna dönüşebilir, siyasi sorunlar da törensel soruna dönüşebilir" dedi.

Ne olmuştu?

AB Komisyonu Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 2021'de Ankara'da Erdoğan'ı ziyareti sırasında von der Leyen'in koltuk yerine kanepeye oturtulması, protokol krizine neden olmuştu.