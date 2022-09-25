Erdoğanköy sakinleri eylem yaptı: 'Bizi kesmeden bu ağaçları kesemezsiniz!'

Bursa’daki Erdoğanköy’de yapılmak istenen katı atık tesisine köylüler tepki gösterdi. 17 dönümlük alanına atık tesisi yapılmak istenen yaklaşık 230 dönümlük mera alanında bugün bir araya gelen köylüler, yetkililere seslendi.

Bin haneye yakın yurttaşın yaşadığı köyün yaklaşık 300 metre yakınına yapılması planlanan tesisle beraber Gürsu, Kestel ve Yıldırım ilçelerinin çöpleri bu alana getirilerek preslenecek ve buradan İnegöl’deki merkeze gönderilecek.

Köyün hayvanlarının otlatıldığı ve ağıllarının bulunduğu ormanlık alanda 27 Eylül Salı günü yapılacak ağaç kesimi de köylülerin tepkisine neden oldu.

'Bu ağaçları kestirmemek için sonuna kadar direneceğiz'

Atık tesisinin yapılacağı alanda köylüler adına konuşan Erdoğanköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bülent İmren, şunları söyledi:

“Bugün sağ olsun Büyükşehir Belediyesi, tarımdan ve hayvancılıktan bahsediyor. Ama baktığımız zaman orman katlediyorlar, tarım alanı için hurdacılar sitesi kurmaya çalışıyorlar. Bundan bir yıl önce de bu projenin yanlış olduğuna dair burada açıklama yapmıştık. Ama bu yanlıştan dönülmedi. Kendilerine biz yer gösterdik, yine bizim kendi meralarımız içerisinde, ‘Gelin, buraya yapın’ dedik. Uzak olduğu ve mali açıdan uygun bulmadıkları için reddettiler. Bugün baktığınız zaman, bu yüzyıllık meşeler içerisinde 17 dönümlük alana katı atık projesi gerçekleştirmek istiyorlar. Buradan köyümüze yaklaşık 300 metrelik bir mesafe var. Bilirkişi raporunda buraya o projenin yapılamayacağı söylendi. Şu anda dava süreci devam ediyor. Bu dava süreci bitene kadar bu ağaçları kesmeyin. Biz, bu ağaçları kestirmemek için sonuna kadar direneceğiz.”

'Köyümüze çöplüğü reva gördüler'

İmren’in ardından söz alan Erdoğanköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, “Biz bu konuda çok mücadele verdik ama kimse bizi dinlemedi. Kendilerine gittik, burası yerine başka yer de gösterdik. Şu anda mahkeme sürecinde olan bir yer. Kestel Belediye Başkanı’na defalarca kez gitmemize rağmen, kendisi bu projeyi desteklediğini söyledi. 2002 yılından beri bu köye konulan sandıklardan büyük bir oy farkıyla çıkıyorlar. Ama bizim köyümüze çöplüğü, hurdalığı, mezarlığı reva gördüler. Bundan tez zamanda dönmelerini kendilerinden istirham ediyoruz. Biz, bu yoldan dönmeyeceğiz, onlar dönsünler” dedi.

'Bizi kesmeden bu ağaçları kesemezsiniz'

Erdoğanköylülere destek veren DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir, daha önce de aynı bölgeye geldiklerinde köyde çöplük istemediklerini dile getirdiklerini, ancak bu taleplerine rağmen yine benzer projelerin dayatıldığını belirtti.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada hem mezarlığı büyütmek hem de çöplük tesisi yapılmak isteniyor. Bu köylüler nereye gitsinler? 700 yıldır insanların kökleri buraya dayanıyor. Yüzyıllardır kaldıkları bu topraklardan evlerini, tarlalarını bırakıp başka şehirlere mi gitsinler? Bursa’nın kirliliğinden yetkililer şikayet ediyor. Bursa’yı kirlettikten sonra çevresini de mi kirletelim? Köylüler, köylerine dokunulmasın istiyorlar. Bunda anlaşılmayan bir şey mi var? Bu ormanlık alan, 230 dönümlük bir alan, 150-200 yıllık ağaçlar var burada. Buradaki amacımız, bu ağaçların, temiz doğanın burada kalması ve köyümüzün bir parçası olması, yok olan yeşil Bursa’mızın yeşil olarak kalması; bunu istiyoruz. Salı günü buraya ağaçları kesmeye gelecekler. Önce bizi kesmeden bu ağaçları kesemezsiniz. Mahkeme süreci tamamlanmadan burada tek bir ağacın yaprağını elleyemezsiniz.”

Ormanlık alandaki ağaçlara zarar vermemek için kışın buradaki ağaçları kesmek yerine kömür aldıklarını söyleyen bir vatandaş ise ormanlık alanı vermek istemediklerini dile getirerek, “Eğer ağaçlarımızı keseceklerse gelsin, bizi buradan, köyden sürsünler” dedi. (ANKA / ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN)