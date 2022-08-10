Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevi yönetimine ihraç süreci başlatıldı

Alevi Vakıfları Federasyonu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara’da ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin federasyondan ihraç işlemlerine başlandığını bildirdi.

Açıklamada, "Bu ziyaretin öncesi ve sırasınca yaşananlar ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öncelikle, Federasyonumuz bileşeni olduğu halde, başından itibaren vakıf yönetimi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti hakkında tarafımıza en ufak bilgi dahi verilmemiştir" denildi.

Federasyonun açıklaması şöyle:

"Alevi-Bektaşi toplumunun yüzyıllar boyunca geliştirdiği, yaşadığı zulüm ve baskılara rağmen bugünlere getirdiği yüce değerleri, basit çıkar hesaplarıyla ayak altına alan, Alevi-Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan, 'Muharrem/Matem' ve inanç ritüellerimizin fütursuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüsein Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimini kınıyor ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı hakkında Federasyonumuzun Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği ihraç işlemlerine başladığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."