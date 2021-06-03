Erdoğan'ın yeni eczacılık fakültesi kararına tepki: Kabul etmiyoruz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün aldığı bir kararla Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi resmen kuruldu.

Karara Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası'ndan tepki gelirken, "Eczacı akademisyeni bulunmayan, öğretim elemanları eksik, altyapısı yetersiz, fiziki ve sosyal imkânları kısıtlı, bilimsel çalışma yapmaya uygun ortamı olmayan eczacılık fakülteleri; eczacılık mesleğini geliştirmediği gibi ülkemize de bir yarar sağlamaz. Eczacılık mesleğinin temelinin sarsılmasına neden olur" denildi.

Açıklama şöyle:

Kabul Etmiyoruz!

Halk Sağlığını Taş Binalar Korumaz!

2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan, 01.06.2021 tarih ve 4055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi resmen kuruldu. Ülkemizde ilk eczacılık fakültesi 1960 yılında kuruldu. 1960 yılından 2001 yılına kadar toplamda 8 eczacılık fakültesi mevcut iken 2000-2021 arasında, yani 21 yılda 48 eczacılık fakültesi kurulmuştur. Bu sağlıksız bir büyüme değildir de nedir?

Merak ediyoruz:

- Nicelikteki bu inat neden?

- Bu fakülteler kurulurken istihdam planlaması yapıldı mı?

- Kurulan bu fakültelerde yeterli altyapı, laboratuvar olanakları, öğretim görevlisi var mı?

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu’na göre 2023 yılında eczacı ihtiyacı 32 bin 900. Hâlihazırda bu sayı ise 41.552. Durum böyleyken sürekli eczacılık fakültesi açmanın ülkeye, ülkenin geleceğine, eczacılık mesleğine nasıl bir yararı vardır? Eczacı akademisyeni bulunmayan, öğretim elemanları eksik, altyapısı yetersiz, fiziki ve sosyal imkânları kısıtlı, bilimsel çalışma yapmaya uygun ortamı olmayan eczacılık fakülteleri; eczacılık mesleğini geliştirmediği gibi ülkemize de bir yarar sağlamaz. Eczacılık mesleğinin temelinin sarsılmasına neden olur. Bu da eczacılık mesleğine ve bu mesleğin geleceğine zarar verir.

Halk sağlığını koruyacak olan taş binalar değildir. Halk sağlığını koruyacak olan öngörülü sağlık sistemleri ve politikalarıdır. Yine halk sağlığını koruyacak olan nitelikli ve donanımlı bir şekilde mezun olacak sağlık çalışanlarıdır. Nitelikten ödün vermek, halkın sağlığından ödün vermektir.

Halkın sağlığı ve mesleki geleceğimiz için itiraz ediyoruz: Eczacılık mesleğini değersizleştirmeyin! Daha fazla eczacılık fakültesi açmayın.

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası