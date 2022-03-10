Erdoğan'ın yeğeni hangi sektöre girdi? Barış Pehlivan duyurdu

Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'ın bugünkü yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan'ın sektörüne scooter girdiğini yazdı.

Yazınının ilgili bölümü şu şekilde;

Sokaklarda sık sık elektrikli scooter kullananları görüyoruz.

Renklerine bakıp sahibi olan markaları anlıyoruz. Kaldırımları işgalinden, trafikte yarattığı tehlikeden, denetimsizliğinden dert yanıyoruz.

Yeni öğrendim... Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan da bu işe girmiş. Turkuvaz renkteki BinBin adlı e-scooter markasının sahiplerinden biri de oymuş.

İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre Erdoğan’ın iş ortakları ise şöyleymiş: Kadir Can Abdik, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim Birpınar, Haris Pojata...