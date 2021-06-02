Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken 'Atatürk' detayı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen TRT özel yayınında arkasında bulunan ve 9’u 5 geçe durmuş şekilde görünen saatin Atatürk’ün yaşamını yitirdiği saati simgelediği bilgisi servis edildi.

İletişim Başkanlığı tarafından servis edilen bu bilginin zamanlaması oldukça dikkat çekici.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın Ayasofya'da katıldığı törende Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilmiş, Erdoğan bu duruma ilişkin hiçbir açıklama yapmamıştı. Erdoğan'ın bu tavrı tepki konusu olmuştu.

İletişim Başkanlığı tarafından servis edilen "9’u 5 geçe durmuş saat"le nasıl bir mesaj verilmek istendiği ise anlaşılamadı.