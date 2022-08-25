Erdoğan'ın yatı ilk kez görüntülendi

Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan Yakamoz adlı yat, Kanlıca açıklarında fotoğraflandı.

Kıyı Emniyeti’nin koruduğu yatın içerisinde kalabalık bir grubun olduğu görülürken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatta bulunup bulunmadığı açıklanmadı.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre, yatın çarpıcı bir hikayesi var.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1997’de Türkiye’nin de bir “protokol maksatlı devlet gemisi” olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden ayrılan bütçe ile bir yat yapılmasını kararlaştırdı. İstanbul Tersanesi’nde yapımına başlanan yatı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “lüks harcama” diyerek teslim almayınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. Yat tamamlanarak yüzer hale getirildi. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu 2018 yılında ise yat Deniz Kuvvetleri’nden alınarak Cumhurbaşkanlığı’na devredildi. Özel bir tersanede restorasyonu yapılan yat için ne kadar para harcandığı ise bilinmiyor.