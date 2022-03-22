Erdoğan'ın yarın yapacağı grup toplantısı iptal edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı partisinin TBMM grup toplantısı iptal edildi. İptale ilişkin bir gerekçe açıklanmadı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün Hollanda Başbakanı Mart Rutte’yi resmi törenle karşıladı; heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Sesi kısılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşurken sesinin kısık olduğu gözlemlenmişti. Bir süre konuşmasına ara veren Erdoğan, “Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk” demişti.