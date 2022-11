Erdoğan'ın yardımcısından patlama sonrası açıklama: Türkiye'de huzur ve güven hakim

Cumhurbaşkanı vekili Fuat Oktay Beyoğlu'nda yaşanan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı patlamadan sonra olay yerine açıklamada bulundu.

Oktay, "81 yaralımız var, ümit ediyoruz hepsi bir an önce sağlığına kavuşurlar. Olay yeri inceleme tüm hızıyla devam ediyor. 8 savcımız var ve yine adli tıpta 6 savcımız çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye'de huzur ve güven hakim. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye istikrarı sağlamış bir ülke. Hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verebilir ne de yolundan döndürebilir. Biz bu olayı çok yakında çözeceğiz. Çözdüğümüz zaman da tetikçiler ve arkalarında kim varsa bunun hesabı sorulacaktır" dedi.

Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "An itibarıyla 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da tekrar başsağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var" dedi.

Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

'Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırgan'

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, İstiklal Caddesi'nde Mis Sokağı kavşağında talihsiz bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın, bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz şu ana kadar ki elde edilen bilgiler çerçevede" diye konuştu.

Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye'de huzur ve güven hakim, gerek sınırlarının içerisinde gerekse de sınırlarının ötesinde. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse, bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır ve yine Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir. Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Bunu herkes böyle bilsin. Her yönüyle, şu anda kalkınma yönünde, güvenlik yönünde, huzur yönünde istikrarı sağlamış bir ülke ve dünyada, bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan bir Türkiye'ye hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verebilir ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çözeceğiz. Çok yakında çözeceğiz ve çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin arkasında kim varsa, önünde, sağında, solunda gerek içeride, gerek dışarıda her kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır. Ben bu mesajı paylaşmak istiyorum."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya gitmeden önce tüm bilgileri aldığını söyleyen Oktay "Yolda da anbean zaten takip ediyorlar. Sonrasında da yine detaylı olarak takiplerini sürdürecekler. Biz de bilgi arz etmeyi sürdüreceğiz. Orada da G20'de zaten yine Türkiye biraz önce ifade ettiğim çerçevede yürüdüğü yolda kararlılıkla yürüyecektir ve bunu da orada yine tüm dünya görecektir" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay ile Bakan Soylu ve Bozdağ, açıklamanın ardından Beyoğlu Kaymakamlığı'na geçti.