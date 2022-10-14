Erdoğan'ın yardımcısı 6'lı masanın adayını tahmin etti: 'Gözlemlerim bana bunu söyletiyor'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 6'lı masanın adayı konusunda Meral Akşener'i işaret etti.

"Görünürde Sayın Kılıçdaroğlu, aday olma konusunda bir tırmanış içerisinde yürüyor. Bakalım kurullarında diğer arkadaşlar ne söyleyecek" diyen Yazıcı, "Ama gözlemim Meral Akşener'in de aday olarak çıkabileceği yönünde. Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım. Gözlemlerim bana bunu söyletiyor" ifadesini kullandı.

Seçim tarihine ilişkin de konuşan Yazıcı, seçimlerin 6 Nisan 2023'ten önceye alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Yazıcı, "Çünkü Milletvekili Seçimi Kanunu'nda, Siyasi Partiler Kanunu'nda ve seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunda yaptığımız değişiklik 6 Nisan 2023'te bir yılı dolduracak. Dolayısıyla bu kanun maddelerinin uygulanmasını göz ardı edecek bir seçim takvimi söz konusu değil" diye konuştu.