Erdoğan'ın vergi cenneti listesini neden yayımlamadığı açıklandı: Damadı, kardeşi, oğlu...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi cenneti listesini neden açıklamadığına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Man Adası belgelerinin doğru olduğunun bir kez daha mahkeme kararıyla ispatlandığını belirten Kılıçdaroğlu, "AKP'li kardeşlerime sesleniyorum, sen vergi verirken, esnaf, çiftçi vergi verirken, şoför, sanayici vergi verirken milyonlarca doları Türkiye'ye getirip vergi vermemek nedir? Bunu teşvik eden, başında olan kişi şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor, ağrıma giden bu".

Kurumlar Vergisi'nin kanunuda bir madde olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Diyor ki, vergi cennetinden gelen paralar yüzde 30 oranında vergilendirilir. Tek şartı var, Erdoğan vergi cennetlerinin listesini yayımlayacak. 2006-2022 yayımlamıyor, niye yayımlamıyor, damat dışarıdan para getiriyor, oğlu, kardeşi dışarıdan para getiriyor. Gelirse vergi verilir, Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi vermemek için yapıyorlar. Bundan kim yararlanıyor, uyuşturucu baronları, onların arkasında da Erdoğan var" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek "Man Adası belgeleri doğruysa istifa ederim diyordu Erdoğan, doğrulandı. Cumhurbaşkanlığını bırakacağım demiştin, o zaman gerekeni yap, millet bunu bekliyor" dedi.