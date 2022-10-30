Erdoğan'ın TOGG açılışında sunucuyla ilginç diyaloğu: 'Senin karın mı?'

TOGG fabrikasının açılış töreninin sunuculuğunu Cem Öğretir ile Seda Öğretir yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahneye arabayla geldi. Araçtan indiği sırada sunucu Cem Öğretir'le karşılaşan Erdoğan "Seda senin karın mı?" diye sordu.

Erdoğan ve Cem Öğretir arasında yaşanan ilginç diyalog mikrofonlara yansıdı. Erdoğan'ın sorusuna gülerek karşılık veren Cem Öğretir, soruya "Evet efendim" diye karşılık verdi.

Cem Öğretir ve Seda Öğretir 2006 yılında evlenmişlerdi. Seda Öğretir NTV'de ana haberi sunuculuğu yaparken, eşi Cem Öğretir de ATV ana haberi sunuyor.