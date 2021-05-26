Erdoğan'ın tehdidi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile 'bunlar daha iyi günler' demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı!" ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, partisinin grup toplantısında Akşener'e ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Terörle, çetelerle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahatsız etti. Gelin hanım beni Netenyahu'nun yanına koyuyor, sonra memletim Rize'ye gidiyor ve görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Burası Rize. Dua et ki ileri gitmeden yanıt verdiler. Bu daha bir, daha neler olacak neler, bunlar iyi günler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gitti. Orada da gereğini yaptılar. Trabzon'da da hiç meydana çıkamadan uçağa binip Ankara'ya döndün."