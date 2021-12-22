Erdoğan'ın 'tedbir' açıklamasına EMEP ve SOL Parti'den tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kur tedbiri' kararlarına ilişkin Emek Partisi ve SOL Parti'den açıklama geldi.

SOL Parti: Bu soyguna hep birlikte dur diyelim

"Döviz-Faiz Derken BÜYÜK SOYGUN" başlıklı SOL Parti açıklamasında, "Faiz sistemi dün akşam tamamen dolarize olmuş, TL fiilen tedavülden kaldırılmıştır. Faiz düşürülüp dolar yükseltilirken de örtülü faiz artışı ile dolar düşürülürken de birileri saniyeler içinde servetini katlıyor" denildi.

Açıklamada, "Halkın cebinden süper zenginlerin kasasına servet aktarımı gerçekleşiyor. Erdoğan’ın dün geceki örtülü faiz artışı kararıyla rantiye kesime garanti vermiştir. Bu garanti yurttaşların, yani hepimizin cebinden alınarak ödenecek. Büyük soygun devam ediyor! Bu soyguna hep birlikte dur diyelim" ifadesi kullanıldı.

Emek Partisi: Bu düzenin kaymağını kim yediyse faturayı da o ödemeli

Kur değişiminden kaynaklı farkı emekçilerin, halkın ödeyeceğini vurgulayan Emek Partisi'nin "Bu düzenin kaymağını kim yediyse faturayı da o ödemeli" başlıklı açıklamasında ise, "Buna sessiz kalmamalıyız! Hükümetin ülke ekonomisini içine soktuğu durumda, emekçilere dayattığı model, mevduatların büyük kısmına sahip olan ve toplamda ancak binde 3’ü oluşturan milyonerleri, zenginleri, patronları, rantiyecileri ve vurguncuları kurtarmak, onların olası zararlarını halktan topladığı vergilerle ödemek. Bunu kabul etmiyoruz!" denildi.