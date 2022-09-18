Erdoğan'ın talimatı boşa çıktı: Tarım Kredi bir ayın ardından zamlandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Ağustos’taki AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde fiyatları düşürme çağrısında bulunmasıyla, 15 Ağustos’ta gerçekleşeceği söylenen indirim vaadi 33 günün ardından boşa çıktı.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre; enflasyonla mücadelenin en önemli girişimi olduğu ve zincir marketleri dize getireceği iddia edilen Tarım Kredi Marketlerinde fiyatlar zamlandı.

Tarım Kredi Marketlerindeki fiyat değişimi şöyle: