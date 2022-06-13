Erdoğan'ın sözlerinin ardından: Sonbaharda baskın seçim olacağını düşünüyorum

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından erken seçim tartışmaları hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken adaylığını ilan eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 2023 yılında gerçekleşeceğini ve bu tarihin öne alınmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Sencar şunları paylaştı:

"Amacı öncelikle muhalefeti belirsizliğe itmek ve hazırlıksız yakalamaktır. İkinci olarak istediği kişinin rakibi olmasını sağlamaya çalışmaktır. Bakalım muhalefet Erdoğan’ı ne kadar tanımış 20 yıllık iktidarından sonra.

Eldeki verilerden ve aktörlerin bildiğimiz özelliklerinden hareketle bu yıl sonbaharda erken veya baskın seçimin olacağını düşünüyorum. Erdoğan’ın Haziran 2023’ten söz etmesi muhalefeti istediği istikamette yönlendirme amaçlıdır diye düşünüyorum."