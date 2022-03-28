Erdoğan'ın 'şifa paketi'nin maliyeti belli oldu: Her akşam bunları yiyor...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa" demişti.

Erdoğan'ın şifa paketinin maliyeti belli oldu.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, "Kişibaşı her akşam 200 gr manda yoğurdu, 5 adet hurma 1 çay kaşığı kestane balı ve 50 gr yulaftan oluşan "şifa" ya 4 kişilik ailenin ulaşmasının aylık bedeli; 4.020 TL" ifadesini kullandı.