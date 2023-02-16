Erdoğan'ın seçimi erteleme adımına 'sine-i millet' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutları yenilemek için bir yıl süre istemesinin ardından başlayan seçimi erteleme tatışması sürüyor.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, 6'lı masadan kurmaylar, “Erdoğan çıkıp bir yıl yetmedi derse ne olacak? O süre de mi beklenecek? Zaten sen yapamadığın için gideceksin ve yapabilecekler gelecek” dedi.

Seçimi erteleyebilmenin tek yolunun anayasa değişikliği olacağını belirten kaynaklar, “Bunun için 400 milletvekili üzerinde desteğe ihtiyaçları var. Bu destek de çıkmaz. Seçimleri ertelemeyi denerlerse muhalefet sine-i millete dönmek dahil her türlü mücadeleyi verir” görüşünü paylaştı.