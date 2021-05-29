'Erdoğan'ın partisi bu skandalı zarar görmeden atlatamaz'

Sedat Peker'in videoları Batı medyasında gündem olmaya devam ediyor.

Spiegel, Bild, New York Times, Washington Post, El Mundo, The Guardian ve La Repubblica gibi basın kuruluşlarında yer alan haberlerin ardından konu İsviçre'nin en köklü gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung'da da kendine yer buldu.

NZZ söz konusu gelişmeleri, "Türk hükümetindeki mafya skandalı giderek şiddetleniyor" başlığıyla verdi. Peker'in özellikle Soylu'yu hedef aldığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın partisinin bu skandalı zarar görmeden atlatamayacağı yazıldı. Ayrıca Soylu için "Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden biri" denildi.

Gazete olayı "Soylu'nun Erdoğan´ın koltuğuna geçme hırsları göz önüne alındığında, meselenin hükümet içindeki güç mücadelesiyle ilgili olduğu düşünülüyor" şeklinde yorumladı.

Soylu'nun verdiği röportajlara da değinilen haberde, bakanın istifa etmeyi reddettiği ve hemen hemen hiçbir soruya yanıt vermediği ifade edildi. Ayrıca Adalet Bakanı'nı dolaylı olarak eleştirdiği bilgisine de yer veren gazete Erdoğan'ın 4 hafta boyunca neden sessiz kalıp ardından Soylu'ya destek açıklaması yaptığını sorguladı. İstanbul Sabancı Üniversitesi'nden Berk Esen'in yorumuna da yer veren gazete, "Erdoğan'ın güçlü bir kabine üyesini kasten zayıflattığını ve Berat Albayrak´ın siyaset sahnesine yeniden döneceğinin düşünüldüğünü" öne sürdü.

Gazete, AKP'nin oy oranlarının çok düştüğü, TL'nin değer kaybı ve yoksulluk oranının yükselmesi gibi konulara da değinirken, en son turizm çalışanlarına "enjoy, I´m vaccinated" maskeleri taktırılmasını da eleştirdi. Haberde "Bir zamanlar Türkiye'de halkın ruh halini en iyi okuyabilen bir parti için tüm bunlar kayda değer başarısızlıklar“ yorumunda bulunuldu.