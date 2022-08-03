Erdoğan'ın örnek gösterdiği isim Türkiye'den ayrıldı

2013 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Ersamus Projesi açılış programı kapsamında düzenlenen törene katılmış, burada yaptığı konuşmada Ahmet Katıksız adlı yurttaşı örnek göstermişti. O isim yaptığı son açıklamada Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan söz konusu törende, "Keza Bingöl'den Ahmet Katkısız kardeşimiz 1986 doğumlu. 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de deprem oluyor, il halk kütüphanesi ciddi zarar görüyor. Ahmet kardeşimiz bu duruma kayıtsız kalmıyor. Ulusal Ajans aracılığıyla bir fon buluyor. Proje yapıyor, başvuruyor ve projesi kabul ediyor. Ahmet kardeşimin bu projesi Bingöl'ün ilk Ulusal Ajans Gençlik Projesi. İlk defa yurt dışına İspanya'ya gidiyor. Talihi o andan itibaren değişiyor" demişti.

Erdoğan Katıksız'a ilişkin açıklamasına şöyle devam etmişti:

Hatta bir süre sonra proje eğitmeni unvanını elde ediyor. Yeni yapılacak projelere rehberlik yapmaya başlıyor. 30'un üstünde ülkede eğitimlere, toplantılara katılıyor. GAP idaresinde Türkiye'nin en büyük gençlik festivali koordinatörlüğünü 3 yıl boyunca sürdürüyor. En son damadı olduğum Siirt’te? Egemen orada herhangi bir torpil yapmadın değil mi?- 64 ülke ve 81 ilden bin 500 kişiyi festival kapsamında misafir ediyor. Şu anda GAP idaresinde Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü olarak çalışıyor. 'İnsan Yaşamına Dokunmak' ismiyle de bir kitabı bulunuyor."

Ülkeyi terk etti

Katıkız dün yaptığı açıklamayla ülkeden ayrıldığını duyurdu. Katıksız "Bugün itibariyle memuriyetten çekildim. Beni yönetenlerin liyakatsiz bir şekilde atandığı kadroların altında kendimi tüketeceğime dünyanın bambaşka bir coğrafyası olan Belçika'dayım. Buyurun koltuklar sizin! Cumhurbaşkanı @RTErdogan tarafından örnek verilen Ahmet bıraktı" ifadelerini kullandı.