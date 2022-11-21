Erdoğan’ın o karesine tepki: 'Ar damarı olmuş kâr damarı…’

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte "darbeci, zalim, katil ve firavun" diye seslendiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan tepki geldi.

Uysal, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımları yaptı:

“Ar damarı olmuş kâr damarı!”

“AKP için her şey Halife Ömer’den rivayet edilen Cahiliye Dönemi'nin ‘helvadan put yapıp acıkınca yemeleri’ gibi… Hiçbir kutsalları yok, varsa yoksa günübirlik menfaat! Ayrıca apaçık dişi olan deveye erkek diyecek aklı/vicdanı kararmış olanların varlığını da unutmamak lazım!”

Uysal ayrıca 20 Ekim 2021 tarihinde yaptığı şu paylaşımı da retweetledi:

“‘Rabia işareti’ bile yapamaz hale geldiniz; Sisi ile arayı düzelteceğiz diye…”