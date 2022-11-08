Erdoğan'ın muhabirle diyaloğu: Söyle bakalım Rüya, ayak yapma

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında çekilen bir görüntü gündem oldu.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi:

A Haber muhabiri: Fatma Şahin Hanım, 'Devlerin aşkı büyük olur' şarkısını sizin için seçmiş.

Erdoğan: Söyle bakalım Rüya

A Haber muhabiri: Söyleyemem efendim sesim çok kötü.

Erdoğan: Ayak yapma ayak yapma

A Haber muhabiri: Ben söylersem herkes gider buradan. Bir kişi bile kalmaz. Gerçekten çok kötü sesim gerçekten. Beraber söyleyelim. En azından susar giderim, siz aradan çıkarsınız.

Erdoğan: İkimizin bildiği dersen benim en iyi bildiğim şey "Beraber yürüdük biz bu yollarda"