Erdoğan'ın muhabirle diyaloğu: Söyle bakalım Rüya, ayak yapma

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında çekilen bir görüntü gündem oldu.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi:
A Haber muhabiri: Fatma Şahin Hanım, 'Devlerin aşkı büyük olur' şarkısını sizin için seçmiş.
Erdoğan: Söyle bakalım Rüya
A Haber muhabiri: Söyleyemem efendim sesim çok kötü.
Erdoğan: Ayak yapma ayak yapma
A Haber muhabiri: Ben söylersem herkes gider buradan. Bir kişi bile kalmaz. Gerçekten çok kötü sesim gerçekten. Beraber söyleyelim. En azından susar giderim, siz aradan çıkarsınız.
Erdoğan: İkimizin bildiği dersen benim en iyi bildiğim şey "Beraber yürüdük biz bu yollarda"
Erdoğan'ın muhabirle diyaloğu: Söyle bakalım Rüya, ayak yapmahttps://t.co/5sIYemnJ4W pic.twitter.com/lXZCFlTVMq— soL Haber (@solhaberportali) November 8, 2022