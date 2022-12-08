Erdoğan'ın miting alanını genişletmek için belediye hizmet binasını yıktılar

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık’ta Mardin’in Artuklu ilçesinde miting düzenleyecek.

Mardin Valiliği tarafından dün Erdoğan’ın programı için basın mensupları ile bir araya gelerek, programın detaylarını paylaşırken, Erdoğan’ın mitinginin gerçekleştirileceği Karayolları Parkı’na da kepçeler girdi. Parka giren kepçeler, parkın içinde bulunan ve kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmet binası olarak kullanılan binayı yıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, çevredeki yurttaşlar da binanın Erdoğan’ın mitingi için yıkıldığını belirtirken bir yurttaş, "Erdoğan’ın yeri genişlesin diye yıkıyorlar" tepkisinde bulundu.

Karayolları Parkı’nda Mayıs ayında yenileme çalışması yapılmış, kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi 10 milyon değerinde ihale gerçekleştirmişti.