Erdoğan’ın memleketinde 'zam' protestosu

Rize’de çay gübresine yapılan zamlar protesto edildi. CHP Rize İl örgütü çay gübresine yapılan zamlara karşı Rize 15 Temmuz Meydan’ında basın açıklaması yaptı.
CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Gübre fiyatları ilk defa bu dönem yaş çay alım fiyatının üzerine çıktı. Gübre fiyatı 2021 yılı yaş çay alım fiyatının 2 katı oldu. Yani 2 kilo çay satacaksınız, 1 kilo gübre alabileceksiniz. Oysa geçen sene 1 kilo çay satıp yaklaşık olarak 1,5 kilo gübre alabiliyordunuz" dedi.
'2 kilo çay satıp 1 kilo gübre alabileceksiniz'
Saltuk Deniz şöyle konuştu: