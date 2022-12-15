Erdoğan'ın Mardin mitingi için 'gelecek-gelmeyecek' fişlemesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Aralık'ta "toplu açılış töreni" olarak lanse edilen Mardin mitingi öncesi, kentteki ana yollara barikatlar konulmaya başlandığı aktarıldı. Erdoğan’ın geçeceği yollarda şerit çizgilerinin boyandığı bildirildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Mardin Valisi olan ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Mahmut Demirtaş ile ilçe kaymakamlarının, AKP'lilerle birlikte "mitinge çağrı" adı altında patronlar ve muhtarlarla görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Görüşmelerde, kentteki patronlara miting için kentin farklı yerlerine pankart astırmaları istendiği aktarıldı. Ayrıca Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) araçlar gönderileceği ve patronların emekçilere mitinge katılmaları için baskı yapacağı iddia edildi.

Muhtarlara tehdit

Haberde, Nusaybin ilçesinde de kaymakamlık, muhtarları toplayarak, tehdit içeren sözlerle kırsal mahallelere gönderilecek minibüslerin doldurulmasını istediği belirtildi.

Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın, görüştüğü muhtarlara, "Gelmeyeceklerin hakkında tutanak tutup, haklarında işlem başlatacağım. Bu hizmetleri Cumhurbaşkanının sayesinde yapıyorsam beni Cumhurbaşkanının karşısında mahcup etmeyin. Siz elinizi taşın altına koyun. Herkes gelecek. Toplanma alanlarına dolmuş göndereceğiz. Muhtarlar dolduracak, toplanma alanında fotoğraf çekecek. Yapmayanların mühürlerini ellerinden alacağız" dediği aktarıldı.

Hastanede fişleme

Nusaybin Devlet Hastanesi’nde de sağlık emekçilerinin tek tek müdür odalarına çağrılarak, mitinge katılmaları yönünde tehdit edildiği öne sürüldü.

Sağlık emekçilerinin aktardığı bilgilere göre, miting için "gelecekler ve gelmeyecekler" şeklinde listeler hazırlanmaya başlandı.

Başhemşire ve hastane müdürünün, sağlıkçıları, "Bu listeleri kaymakamlık istiyor. Kaymakamlığa göndereceğiz. Başınıza ne gelir bilemeyiz" şeklinde tehdit ettikleri belirtildi.