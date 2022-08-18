Erdoğan'ın kuzeninin sitesi tarih verip 'yeni asgari ücret miktarını' duyurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni olan gazeteci Cengiz Er’in sahibi olduğu SuperHaber isimli haber sitesinde, asgari ücrete ocak ayından önce bir zam daha geleceği iddia edildi.

"Yeni asgari ücret zammı için rakam 6700 lira! İşte asgari ücrete zam yapılacak O tarih..." başlığıyla duyurulan haberde şöyle denildi: "Asgari ücrete 2023 Ocak ayı öncesinde yeni bir zam daha gündeme geldi. Ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlara güzel haberler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak açıklanan 5500 liralık asgari ücretin yeniden güncellenebileceğinden söz etti. Kulislerdeki son iddialara göre bu rakamın 6700 lira olduğu iddia edildi."

Söz konusu haberin aksine hem Erdoğan hem de Çalışma Bakanı Bilgin, yeni asgari ücret için ocak ayını işaret eden açıklamalar yapmıştı.