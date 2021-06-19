Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, Ersoy Dede'yi işaret etti: Hemen çekilmeli

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddia edilen Veyis Ateş'in ardından bir başka yandaş ismi işaret etti.

Er, “Veyis Ateş kaybetti ve bir süreliğine de olsa ekranlardan çekildiğini açıklamış oldu. Diğerleri de bir an önce aynı şeyi yapmalıdır. Öncelik sırasını da hem Sedat Peker’e övgüler düzen, hem de SBK’nın PR’ını yapan Ersoy Dede’ye veriyorum. TRT Ana Haber’den hemen çekilmelidir” ifadesini kullandı.

Er’in açıklaması sonrası Ersoy Dede, sosyal medyadan “Cengiz Er denilen haysiyet cellatıyla yargı önünde hesaplaşacağız. Bir insanın hem saygınlığına gölge düşürmek, hem de ekmeğiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Senin bu kadar imkana rağmen kaybetmiş olman benim suçum değil. Sen bunca imkana rağmen, bir çok meslektaşından 1-0 önde başlamış olmana rağmen kaybetmişsin" dedi.