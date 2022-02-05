Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Bahçeli'den ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açıklama yaparak Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında gerçekleştirilen toplantıların ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’yle birlikte muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi ve halisane dualarımı bahusus paylaşıyor, Allah’tan sağlık ve sıhhat niyaz ediyorum. Söz konusu hastalığı hafif geçirmeleri ve çalışmalarını evlerinde sürdürüyor olmaları yegâne tesellimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi başta olmak üzere, Rabbim virüse yakalanan herkese ‘Eş-Şafi’ ismi hürmetine şifalar nasip etsin inşallah" dedi.