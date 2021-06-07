Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadına uyarı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Üsküdar Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğrayıp, dondurma yedi.

Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan bir kadın, Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse olduğu söylenen kişi tarafından oturuşunu düzeltmesi için ikaz edildi.

Eliyle kadına işaret eden koruma müdürünün ardından kadın oturma şeklini değiştirdi. Bu sırada Erdoğan dondurmasını yemeye devam etti.

Erdoğan'ın dışarıda bulunan gruba da dondurma ısmarlaması nedeniyle trafik bir süreliğine sıkıştı.

Putin de Erdoğan'a ısmarlamıştı

Erdoğan, Rusya ziyaretinde gezdiği havacılık fuarında Putin’e dondurma ısmarlatmıştı. Erdoğan dondurma tezgahı önünde Putin’e "Benim parayı da veriyorsun değil mi?" diye sormuştu.