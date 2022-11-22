Erdoğan'ın İYİP planı netleşiyor: 'İYİ Parti'ye bakanlık verilebilir...'

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, AKP’den üst düzey bir isimle yaptığı görüşmeyi tv100 ekranlarında aktardı.

Gürel, "AK Parti’den yetkin isimlerle görüştüm. İYİ Parti’nin özellikle milli meselelerde HDP ile aynı yerde olamayacağından hareketle; İYİ Parti’nin koalisyon benzeri bir şeyi seçim sonrası uygulamak, mevcut sistemdeki bazı problemleri kaldırarak ortak bir noktada buluşmak kaydıyla böyle bir birlikteliğin olabileceği inancı hâkim” dedi.

Deniz Gürel bakanlık verme olasılığı olduğuna da işaret ederek, “Görüştüğüm üst düzey bir AK Partili bir isim ‘Olası bir birliktelikte belli bakanlıkların İYİ Parti’ye verilmesinin bizler için hiçbir sakıncası yoktur’ ifadesini kullandı” dedi.