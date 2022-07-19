Erdoğan'ın İran ziyaretine Bilal Erdoğan'ın da katılması dikkat çekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Formatında Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmek için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

İran ziyareti kapsamında Erdoğan'a, kimi bakanlar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Erdoğan'a eşlik eden heyette oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer alması dikkat çekti. Bilal Erdoğan'ın ziyaretteki görevi ise bilinmiyor.