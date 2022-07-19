Erdoğan’ın imzasıyla yeni kurul kuruldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 'Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu' kuruldu.

"Yoksulluktan iklim değişikliğine, sağlıktan ekonomik büyümeye, eğitimden istihdama, kentleşmeden sanayileşmeye birçok konuyu bünyesinden barındıran ve 25 Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde Türkiye tarafından kabul edilen 17 amaç ve 169 hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilgili uygulamalarda etkin iş birliği sağlanmasının elzem olduğu" belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"SKA'nın uygulanmasını ulusal düzeyde takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında; tüm bakanların ilgili bakan yardımcıları, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarından oluşan Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu kurulmuştur."

Kurul'un çalışma usul ve esaslarının Kurul tarafından belirleneceği aktarılarak sekretarya hizmetlerinin ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.