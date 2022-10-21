Erdoğan'ın ilk metin yazarı: 'AK Parti seçim çalışmalarını mirasyedi beceriksizlere bırakamaz' 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllar metin yazarlığını üstlenen, "Bu şarkı burada bitmez", "Beraber yürüdük biz bu yollarda" gibi sloganları üreten ekipte yer alan Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, iktidar partisine dair bazı uyarılarda bulundu.

Kimi siyasetçilerin "hiçbir emek harcamadan, sırf yabancı dil biliyor diye veya yetkili kimi isimlerin tasavvuru ile teşkilatın üst kademelerinde görev aldığını" savunan Besli, sahada da çoğunlukla bu isimlerin yer aldığını söyledi; ardından şunları kaydetti:

'AK Parti, seçim çalışmalarını mirasyedi beceriksizlere bırakamaz'

"Bu kritik eşikte AK Parti, seçim çalışmalarını mirasyedi beceriksizlere (siyaseten) bırakamaz. (Teşkilatların ana gövdesini oluşturan, fedakarca, samimiyetle çalışan kardeşlerimi binlerce kez tenzih ederim.) Bu nedenle eskiler behemehal sahaya inmelidir.

Gerçi, onlar da, yaşlanmışlıkları gereği/ölçüsünde performans kaybına uğramışlardır, lakin; Geçen süre zarfında edindikleri/biriktirdikleri tecrübe bu kaybı fazlasıyla telafi edebilir.

Yeter ki bu insanlar, hiç karşılık beklemeksizin, hatta elde edilecek kazanımların hiç beğenmediği tiplerin hanesine yazılacağını bilmesine rağmen sahaya çıksınlar... Ancak o zaman, liderle teşkilat uyum içinde bir çalışma yapabilir, o zaman 'muhafazakar devrimci'lik sahada karşılığını bulur, Allah'ın izniyle sonucunu da alır."