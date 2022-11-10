Erdoğan'ın hedef aldığı üç CHP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için ilk hamle

CHP'li Yalova Belediye Başkanı'nın yargılandığı davada mahkemede yaşanan tartışma sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç CHP'li vekili işaret ederek "Bunlar ahlaksızlığın en güzel örneği. Bay Kemal bunları savunuyor. Adalet Bakanlığı şu an takibatı yapıyor. Ama ben bu konuda daha ileri bir adımdan yanayım. Süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. Bunlar parlamentoyu da kirletir" demişti.

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası CHP'li vekiller Seyit Torun, Ali Mahir Başarır ve Turan Akdoğan hakkında 'mahkemeye hakaret ettikleri' iddiasıyla hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı’na gönderildi.