Erdoğan'ın Hande Fırat'ın düğününe neden gitmediği belli oldu

Ukrayna yetkililerini yaklaşık 5 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Odatv'den Hürrem Elmasçı, Özvardar'a ilişkin daha önceden açılan "kokain davası" iddiasında bulunurken, yazısında Erdoğan'ın Hande Fırat'ın düğününe neden gitmediğini de aktardı.

Elmasçı'nın iddiaları şöyle:

"Hande Fırat- Murat Özvardar çiftinin nikahının en özel konuklarından biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan olacaktı.

Hande Fırat kendisinin nikah şahidi olması bizzat rica etti.

Nikahın olacağı son güne kadar böyle olacağı sanılıyordu.

Ama nikah günü gelip çattığında Cumhurbaşkanı sadece bir kutlama telgrafı ile geçiştirdi.

Yerine Ömer Çelik gitti…

Erdoğan'ın gitmeme sebebi ne mi? Sebebi, istihbaratın verdiği bilgiydi!

Meğer, nikah şahitlerinden Recep Ercan Keskin’in de damat gibi kriminal-suç dosyası kabarık: "Hayali ihracat", "akaryakıt kaçakçılığı", "tehdit", "şantaj" yargılandığı davalardan bir kaçıydı.

Hatta halen yurtdışında tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz'ın da önce dostu sonra hasmıydı…

E malum bir de damadın geçmişteki kokain davası eklenince Cumhurbaşkanı Erdoğan, o nikah fotoğrafında yer almak istemedi ve mutlu gününde Hande'nin yanında olmadı…"