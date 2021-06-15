Erdoğan'ın 'hamdolsun' çıkışı: 'Gündeme getirmememiz doğru değil' demişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin ardından bir basın toplantısı düzenlemişti. Biden ile görüşmesini "son derece yararlı ve samimi" diye niteleyen Erdoğan, "Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin görünüm sergilediğini düşünüyoruz" demişti.

Erdoğan ile Biden'ın dün gerçekleştirdiği toplantıda ABD'nin "Ermeni soykırımı" kararının da ele alınması bekleniyordu. Erdoğan kararın açıklandığı dönem "ABD Başkanı Biden 24 Nisan günü yayınladığı mesajda coğrafyamızda 1 asırdan uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi, hukuki temeli olmayan bu ifadeler milletimizin her ferdi gibi bizi de ziyadesiyle üzmüştür. Radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı çevrelerin baskısıyla metne yer verildiğini düşünüyoruz" diye konuşmuştu.

'Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi'

Erdoğan daha önceki konuşmasında ise "Biden ile Haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum" ardından da "Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil” demişti.

Erdoğan dün yapılan görüşmede konunun konuşulmadığını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "ABD’nin aldığı kararının ele alınıp alınmadığı" sorusuna "Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi" cevabını verdi. Cevabın ardından da uzun süren bir sessizlik oldu.

'24 saatte birbirinden zıt iki açıklama…'

Açıklama sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Trump’ın 'Aptal olma' mektubunun ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşadık. 1915 olaylarıyla ilgili 'hamdolsun bu konu gündeme gelmedi' demek, acziyettir; hamasetin örtemediği edilgen bilinçaltını yansıtmaktadır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Üzüldüğün, hatırlatmadan geçemem dediğin konuyu 'hamdolsun gündeme gelmedi' diye sevinmek yerine Türkiye'nin haklı olduğu dış politika tezlerini, tarihini savunmanız, gündeme getirmeniz gerekirdi. Devlet böyle yönetilmez, böyle temsil edilmez!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da "Hangi Tayyip Erdoğan? İstanbul'da uçağa binmeden önce meydan okuyan mı, Brüksel'e inince hamdolsun diyen mi? 24 saatte birbirinden zıt iki açıklama…" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Tayyip Erdoğan her zamanki gibi içeride başka, dışarıda başka… Bir gün önce 24 Nisan’ın hesabını soracağını anlatıyor. Bir gün sonra gündeme bile gelmediğine hamdediyor. Bu diplomatik beceriksizliği yorumsuz millete havale ediyoruz" şeklinde konuştu.