Erdoğan'ın grup konuşması başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Açıklamadan notlar şöyle:
- Ekim ayıyla birlikte 2023'e doğru şehir buluşmaları adı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. İlçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle kucaklaşacağız. Amacımız seçime sahayı defalarca tarayarak gidererek milletimize seçimden seçime gidenlerle aramızdaki farkı göstermektir.
- Muhalefet, meydanlarda verdiği hiçbir sözün arkasında duramadı. Hatta ne dedilerse tam tersini yaptılar. Kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek pişkince geziyorlar. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimler için de kullanmanın hazırlığını yaptıklarından hiç şüpheniz olmasın. Bu, milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun. Seçim öncesi kendisine ne sözler verildiğini, seçimden sonraysa ne sıkıntılar çekildiğini insanımız çok iyi biliyor.
- İttifak ortağımız MHP ile gündemimizdeki tüm çalışmaları tamamlayacağız.