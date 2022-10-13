Erdoğan'ın gençlikle sorunu: AKP'nin kayıp nesli

Haftalık siyasi gazete Bizim Gazete bu hafta AKP, Erdoğan ve gençlik ilişkisini manşetine taşıdı.

Erdoğan'ın AKP'nin gençlik örgütü sayılan TÜGVA toplantısında yaptığı konuşma, salondaki atmosfer ve gençliğin yaşadığı sorunları mercek altına alan gazetede şu ifadeler kullanıldı:

"Salonda toplanmış olan ve muhtemelen artık sadece kendi avantasıyla ilgili olan genç topluluksa pek oralı değildi. AKP, gençliği hiçbir zaman yedeğine almayı başaramamıştı ama artık gençliğin pasif inadı Erdoğan’ın canını sıkacak seviyeye geldi."

Gazetedeki diğer yazı ve haber başlıkları şu şekilde:

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Partilerin ‘Gençlik Kolları’ gençlerin dertleriyle ne kadar ilgili?

Psikiyatrik hastalıklardaki artış dikkat çekiyor - Ekin Şen

Yolsuzluğu yazma yasağı yasa tasarısı - Mehmet Cengizer Çamlı

ABD ve Almanya: Emperyalist dünyanın gerilimli ortakları - Mehmet Erçetin

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