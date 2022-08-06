Erdoğan'ın 'fiyatlar uygun' dediği reyondaki ürünler en az yüzde 80 zamlandı

“Ülkemizde enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu var” diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim 2021 günü İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapmıştı.

Yaptığı alışverişe toplamda bin 2 lira ödeyen Erdoğan, market çıkışında yaptığı açıklamada, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” demişti.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Erdoğan'ın market alışverişi sırasında önünde poz verdiği gofret-bisküvi-kraker reyonundaki ürünler 10 ayda en az yüzde 80 oranında zamlandı.

Yurttaşlara ‘biraz daha sabır’ çağrısı yapan ve enflasyondaki düşüş için 2023 yılını işaret eden Erdoğan’ın poz verdiği reyondaki ürünlerin fiyat değişimi şöyle: